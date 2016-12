Küüntemoest: Eesti naised on julged!

Millised on olnud sel aastal kõige pilkupüüdvamad küünte disainid?

Selle aasta on ilmselt vallutanud kroompulber, cat eye efektiga geelid ja igasugused erinevad efektpulbrid.

Kui julged on Eesti naised just küünemaailmas, katsetamaks erinevaid küünte dekoratsioone?

Eesti naised on üsna julged. Küünetehnikud saavad päris palju oma laia fantaasiat klientide küüntel rakendada ja uusi tooteid katsetada. Paljud küünekaunistused asendavad ka sõrmuseid!

Mis on need värvitoonid, mis on sel aastal olnud eriti populaarsed Eesti naiste seas?

Eks iga naine enamasti valib siiski oma lemmikud ja väga palju ei minda moevärvidega kaasa, aga usun, et matt, nude ja hallid toonid on sellel aastal olnud üsna populaarsed.

Mida uut võib oodata küünemaailmas tuleval aastal?

Uus aasta tundub tulevat päris efektne, sest uusi tooteid ja dekoratsioone tuleb päris palju. Kindlasti jäävad paljud naised truuks ka loomulikkusele.

Millised oleksid teie soovitused inimestele uueks aastaks, kuidas hoida enda küüned tervemad ning tugevamad?

Kindlasti aegumatud põhitõed – tervislik toit, piisav vee tarbimine, käte kaitsmine kodukeemia, liigse vee eest ning külmade või tuuliste ilmadega kindad kätte!

Ilusat algavat värvilist aastat ka küüntemoe vallas!