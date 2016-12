Täna õhtul Mustpeade majas - lummav, kirgas ja imelise häälega Tiibeti laulik ja jogiini Drukmo Gyal Dakini

Juba viieaastaselt budistlike praktikatega algust teinud Drukmo Gyal õppis vanaisalt ja emalt, kuidas laulda iidseid tiibeti mantraid.

Drukmo vanavanemad on tuntud vaimsete praktikate harrastajad ja joogide õpetusliini hoidjad - ja seda juba kuuendat põlve. Joogid ja jogiinid on Tiibetis ilmalikud inimesed, kes järgivad ja pühendunult praktiseerivad vaimseid õpetusi, samas elades ilmalikku elu, koos selle rõõmude ja muredega.

Sanskriti keeles tähendab man meelt ja tra kaitset.

Mantrad on imeilusa kõlaga ja neil on harmoniseeriv mõju. Drukmo Gyal räägib matratelaulude vahele, kuidas tänapäevases kiires ühiskonnas meelt kaitsta ehk siis säiltada meelerahu ja suhtuda positiivselt ümbritsevasse. Mantratel on oluline osa ka tiibeti meditsiinis, ravis kasutatakse helivibratsioonide tekitamiseks väestatud vormeleid - mantraid, alghelide silpe ning sõnu sanskriti ja tiibeti keeltest.

Tiibeti laulik Drukmo Gyal Dakini kohtus Taavi Petersoniga Eestis 2015. aasta kevadel

Kohtuti Tam Galeriis toimunud Malle Leisi kunstinäituse avamisel, kus leidis aset ka esimene ühine improvisatsioon. Kooskõla oli nii võimas, et muusikutel tekkis mõte esitada edaspidigi koos Tiibeti traditsioonilisi mantraid, saates neid euroopalike muusikainstrumentidega.

Nii on kauged mantrad siinse kuulaja kõrvale sobilikumad, arvas Drukmo Gyal. Peagi lisandusid kooseisu Joosep Kõrvits, kes mängib tsellot ja maalikunstink Leho Rubis, kes saadab mantraid India flöötidega. Välja on antud ka esimene ühine heliplaat - "Tibetan Mantra Healing". Mustpeade Majas esinevad eraldi muusikalise improvisatsiooniga Qiqi Shi Hiinast Gu Zheng'il ja Rael Kõiv klaveril.

"Imelise kontserdiga Mustpeade Maja valges saalis soovime pakkuda pausi argisesse, et võiks hetkeks heita peast mured ja astuda edasi - värskelt ja väestatult uue aasta poole. Ootame nautima!" kutsuvad muusikud hingestatud elamust saama.

Kontserdi pilet on 15 eurot, õpilastele, tudengitele ja pensionäridele 10 eurot (koos vanemaga on kuni 15 aastastele lastele on sissepääs tasuta). Kontserdi tulu kasutatakse heategevuslikel eesmärkidel Tiibeti kultuuri toetamiseks.

Vaata lisa sel neljapäeval, 29. detsembril kell 20 Mustpeade majas toimuva Drukmo Gyali mantrakontserdi kohta facebookist - https://www.facebook.com/events/929189567217052/

Lisainformatsioon artinfo@galerist.works või telefonil +372 566 200 33