Laulja Marc Anthony lahutab järjekordse abielu

TMZ teatel väidab latiinostaar, et tema kaks aastat kestnud abielu on «pöördumatult katki», kuid lahkuminek on sõbralik.

Paar on väidetavalt juba oma varad ära jaganud.

48-aastane Marc ja 28-aastane Venezuela modell Shannon abiellusid 2014. aastal Dominikaani vabariigis, kolm aastat pärast seda, kui mees läks lahku Jennifer Lopezist.

Anthony esimene abikaasa oli Puerto Rico näitlejanna Dayanara Torres, kellega ta oli abielus aastatel 2000 kuni 2004.