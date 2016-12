Telekanalite surmaheitlus

Baarmen Illar (Raivo E. Tamm, vasakul) uusaastapeol kooperatiivis Kukeke. Aga tegelane paremal – mida tema seal teeb? / Ülo Josing / ERR

Stsenarist Martin Alguse kirjutatud «Papade Mammade kutsuv tuluke» jookseb TV3s kahes jaos, kell 21.30 pool tundi ja kell 22.45 tunni. Lugu läheb lahti sellest, et maavanavanematel Vollil ja Vaikel (Raivo E. Tamm ja Kaili Närep) on näpud põhjas, sest Volli on töötu. Selleks, et ots otsaga kokku tulla, on nad koguni teleri maha müünud. Ometi tahab Volli korraldada aasta lõpetuseks uhke peo. Kui linnavanavanemad Jüri ja Ulla (Tõnu Oja ja Piret Kalda) nende juurest enne ülikooli aastalõpuballile siirdumist läbi põikavad, korraldab Volli asjalood nii, et nood jäävad maale lõksu. Volli plaanid paisuvad halvas olukorras hea näo näitamise nimel üha hullupöörasemaks.

«Et tekiks intriigid, on panused kogu aeg kõrged,» avaldab Algus. «Lõpuks läheb Volli skeem pauguga lõhki.» Tema sõnul kajastub «Kutsuvas tulukeses» ehteestlaslik aastalõpp: kogu pere on koos, ühiselt vaadatakse õhtu otsa televiisorit, lauad peavad olema söögist-joogist lookas. «Ei tahaks ennast kiitma hakata,» lisab Algus, «aga julgen seda soovitada vaadata küll. Põhirõhk on sellel, et saaks nalja.»

Kell 22 poolitab «Papad Mammad» kolmveerand tunniks Henrik Normanni «Edekabel». See läheb eetrisse juba 16. korda. «16 aastat – kujutad ette!» imestab ta isegi. «Täitsa pekkis.» Normann kirjeldab, kuidas produtsent Kaupo Karelson talle igal aastal helistab, käed värisemas, et uurida, kas ta on ka seekord nõus «Edekabelit» tegema. Seni on olnud, kuigi Normann tunnistab, et Delfi kommentaatorid oma vaenulike sõnavõttudega stiilis «pane end põlema» või «paneme su maja põlema» tekitavad tahtmise Eestist üldse ära minna. «Aga siis saab vana-aasta mööda,» lausub Normann, «ja vaatan, et jälle olen [«Edekabeliga» vaadatavuselt] esimese kolme seas. Point on selles, et inimesed tahavad seda nalja.» Täna parodeerib ta näiteks president Kaljulaidi, peaminister Ratast, valitsuse kukutajaid Jevgeni Ossinovskit ja Margus Tsahknat, samuti südikat kuu-uurijat Katrin Lusti.

Normann tunnistab, et mõtleb igal aastal: äkki rohkem ei teeks? Aga kord aastas siiski ju võiks teha, möönab ta. Neile, kes õelalt kurjaks saavad, soovitab ta: «Mul ei ole riiklik programm, te ei pea vaatama.»

Mõni kaotab elu

Kümme minutit pärast «Edekabeli» starti, kell 22.10, alustab ETVs «Aastavahetus Kinoteatriga 2016», mis on ammutanud inspiratsiooni Quentin Tarantino mullu esilinastunud revisjonistlikust vesternist «Hateful Eight». Produtsent Piret Eero sõnul on lugu lühidalt selles, et kaheksa Metsiku Lääne stiilis Eesti koomikut (Sepp ja Avandi, vennad Piusid, Tõnis Niinemets ja Henrik Kalmet, Andrus Vaarik ja Peeter Oja) kohtuvad üksikus kõrtsis, kus ironiseerivad ennekõike iseenda üle ning lõpuks läheb arvete klaarimiseks. Tarantinolikus stiilis vändatud 35-minutilist lühifilmi iseloomustavad stsenarist Paavo Piigi sõnul omapärased cool’id tegelased, natuke ülespuhutud dialoogid ja verised sündmused. Kes meestest mis mängu mängib, koorub ilmsiks sündmuste edenedes.