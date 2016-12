Palju õnne! Liisi Koikson sai emaks

«Õnne, kallis Liisi! Ootame huviga pisitütre nime ka!» kirjutas lauluõpetaja Toomas Voll 15. detsembril Liis Koiksonile suhtlusportaalis Facebook, vahendab Õhtuleht.

Liisi rääkis oktoobri alguses saates «Hommik Anuga», et uue ilmakodaniku sünniga kaasnevaid elumuutusi ta ei pelga.

«Ma olen juba üle 30 ja ma tahangi, et mu elu muutuks. Tahangi, et ma ei peaks ainult endale elama, et oleks keegi teine, kes viiks mu prioriteedid kuskile mujale,» ütles Liisi.

Palju õnne perele ka Elu24 poolt!