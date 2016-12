Berliinis Hõbekaruga pärjatud film "Armastuse ühendriigid" jõudis Eesti kinodesse

Mulle on mällu kinnistunud mu ema nimepäevapeod – palju naisi laua taga istumas ja tähistamas, samal ajal kui minu isa on tööl New Yorgis. See motiiv on sees ka minu filmis, kui Marzena abikaasa helistab talle Lääne-Saksamaalt.

Stsenaarimiga töötades meenutasid sa neid naisi?

Muidugi, aga ükski filmi tegelaskujudest ei vasta muidugi üks ühele prototüübile. Iga karakter on väljamõeldud tegelane, kes koosneb minu muljetest, mis on kogunenud erinevate inimestega elu jooksul kokku saades. Lapsena käisin ma tantsutunnis. Seega on kohaliku modellikarjäärist unistava iluduskuninganna Marzena (Marta Nieradkiewicz) tantsutunnid väga sarnased neile, kus mina käisin.

Ma mäletan, kuidas õpetaja meie vahel tantsis ja need mälestused inispireerisid mind mitme stseeni puhul filmis. Marzena tegelaskuju põhineb osaliselt minu tollasel naabril, Agnieszka Pachałko'l, kes oli Miss Poola ja Miss International 1993. Ta elas sama hästi kui kõrvalkorteris ja oli tollases Inowrocław'is suur staar.

Kuid jällegi – need kaks nais, st tegelik ja väljamõeldu, ei ole teineteise koopiad. Agnieszkal olid pikad tumedad lokkis juuksed ja ma mäletan kuidas ta kirikusse minnes, kandis valget rebasenahast kasukat. Ta peaaegu kiirgas. Marzena on jällegi tagasihoidlik, väike blond tüdruk. Või kui ma töötasin Iza tegelaskuju kallal – teda mängib Magdalena Cielecka – siis ma meenutasin enda koolidirektorit.

“Armastuse Ühendriikides” tuletad sa meelde nii inmesi kui kohti nagu näiteks kohalik videopood. On see koht, mida sa külastasid tihti?

Enne kui mu isa ostis Lääne-Saksamaalt meile videomaki, armastasin ma käia videofilmide poes, et lihtsalt tunda ennast ümbritsetuna filmidest. Filmide pealkirjade lugemine oli kõik, mida ma sel hetkel endale lubada suutsin. Mäletan, et igale teisele kassetile oli kirjutatud kas “Rambo”, “Dirty Dancing” või “Pretty Woman”.

Kedagi ei huvitanud sel ajal autriõigused, nii et sa võisid leida ka kaks filmi salvestatuna ühele kassetile. Säärastes kohtades sa muidugi ei kohanud Federico Fellini või Ingmar Bergmani meistritöid. Kes see säärases kohas sul hakkab vaatama Ingmar Bergmani? Inimesed tahtsid muutusi, tahtsid ennast hästi tunda. Nad tahtsid näha ameerika filme.

Aga mida ma öleda tahan on see, et isegi kui mu pea on täis minu isiklikke mälestusi nendest aegadest, siis see millest räägib “Armastuse Ühendriigid”, on ürgne lugu inimhingest. Ma usun, et inimeste emotsioonid jäävad alati samaks. Sa armastad ju ikka ühesuguse intensiivsusega, olgu aastaarvuks 1883 või 2016.

Ometigi võivad mingid poliitilised ja sotsiaalsed ideed mõjutada inimeste mõtteviisi ja Iäbi sellega ka nende igapäevast elu. Kui filmi peategelased elaksid tänases päevas, siis nende emotsioonid oleksid samad, kuid valikud teised.

Ilmselt oleksid valikud kergemad?

Ilmselt küll. Näiteks kakskümmend viis aastat tagasi olid lahutused väga haruldased, vähemalt minu ümbruskonnas. Ma olin kuueteist aastane, kui esimest korda kohtasin tüdrukut, kelle vanemad olid lahutatud. Mäletan, et see šokeeris mind ja ma ei teadnud, kuidas ma ennast tema seltskonnas üleval peaks pidama.

Tänapäeval on lahutamine tavaline toiming, kuid sellegi poolest elavad paljud mittetöötavates abieludes edasi. Kui palju raskem pidi olema elu siis, kui paar elas kõigele lisaks veel klaustrofoobilises ühiskonnas?

Kas sa kirjutad rolle mõeldes kindlatele näitlejannadele?

Ei, aga ma teadsin täpselt, milline iga tegleaskuju välja nägema peab. Kui ma olin vastavad näitlejannad leidnud, hakkasime me koos tegelaskujusid üles ehitama.

Kas filmi pealkirjal on mingi eriline tähendus?

Minu jaoks tähistab “armastuse ühendriigid” ennekõike kangelannade emotsioone. See ei tähenda kindlasti ainult puhast armastust, sinna mahub kõike – iha, lootust, himu. Ja mahub ka valu, segadust, hirmu, eraldatust. Need tunded on tuttavad minu kõigile tegelastele, mitte ainult naistele, kuigi nemad on loos kesksed tegelaskujud. Agata, Marzena, Iza ja Renata on teinteteisega ühendatud ja minu jaoks kehastavad nad korraga kõiki naisi.

