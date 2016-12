Video: Prantsuse väikelinn sai Brexiti tänava

Linnapea Julien Sanchez kuulub paremäärmuslikku Front National parteisse, mis lubas võimule pääsedes korraldada Prantsusmaal rahvahääletuse Euroopa Liidu liikmeks jäämise teemal, edastab The Local.

Beaucaire’is on nüüd olemas lühike tupiktänav, mille nimi on Rue du Brexit.

Prantsuse linnajuhi Sanchezi arvates tegid britid õigesti, et hääletasid Euroopa Liidust lahkumise poolt.

Sanchezi arvates on Euroopa Liidule viitavaid tänava- ja väljakunimesid piisavalt, Brexiti tänav tasakaalustab seda.

Front Nationali juht Marine Le Pen loodab järgmise aasta kevadised presidendivalimised võita ja siis korraldada rahvahääletus ELi liikmelisuse üle.

Sotsiaalmeedias kommenteeriti, et kui vaadata kaardirakendusi, siis need näitavad, et tegemist on tänavaga, mis ei vii mitte kuhugi.

Kaarti vaadates ilmneb, et Brexiti tänav kulgeb umbes 100 meetrit ja siis pöörab tagasi, lõppedes üsna alguspunkti lähedal.

Teravsilmsetele vaatajatele ei jäänud märkamata asjaolu, et Brexiti tänav on üsna Robert Schumani tänava lähedal. Schuman oli Prantsuse peaminister, kes 1950. aastatel käis välja idee ühtsest Euroopast, millest sai EL alguse.

Sotsiaalmeedias kommenteerinute arvates on Brexiti tupiktänav halb enne, mis võib viidata Brexiti läbikukkumisele.