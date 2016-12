Video: prooviesinemine, mis tõi Carrie Fisherile printsess Leia rolli

Fisherit, kes astus üles nii filmides kui oli ka kirjanik, mäletatakse eelkõige «Tähesõjad» filmide printsess Leiana, kuid paljud ei tea, kuidas ta sellesse rolli valiti, edastab The Independent.

Carrie Fisher 1980. aastal / DAVE CAULKIN/AP/Scanpix

Fisher paljastas 2015. aastal kanalile ABC antud intervjuus, et ta tegi 1976. aastal prooviesinemise, et saada filmi «The Force Awakens». Teda olid lisaks režissöörile George Lucasele ja produtsentidele kuulamas ja vaatamas ka Han Solot mänginud Harrison Ford.

19-aastane Fisher pidi seal ütlema lause: « When R2 has been safely delivered to my forces, you'll get your reward, you have my guarantee» (Kui R2 on turvaliselt minu jõududeni viidud, saate oma tasu, teil on minu garantii).

Nii režissöör Lucasele kui Fordile Fisheri etteaste meeldis ja ta kinnitati rolli.

Fisher paljastas enne surma, et tema ja Fordi vahel lahvatas võtete ajal kirg, mis kestis kolm kuud.

Harrison Ford ja Carrie Fisher 1977. aastal / George Brich/AP/Scanpix

Carrie Fisher mängis printsess Leiat 1977., 1980., 1983. ja 2015. aasta «Tähesõjad» filmis, kuid teda on näha ka 2017. aastal vaatajateni jõudvas uues «Tähesõjad» linateoses.