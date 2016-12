Carrie Fisherit jäi igatsema ta koer Gary

Staari jäi igatsema ta lemmik, Prantsuse buldog Gary, keda ta võttis sageli punase vaiba sündmustele ja lennureisidele kaasa.

Carrie Fisher ja ta koer Gary / Valery Hache/AFP/Scanpix

Fisheri kolleegide sõnul hüppas autost esimesena alati Gary ja siis tuli Fisher.

Carrie Fisher ja ta koer Gary / Ian West/PA Wire/PA Images/Scanpix

Garyl on Twitteris Gary the Dog konto ,kuid ei ole teada, kas selle taga on Fisheri pere, näiteks ta tütar või mõni filmifänn.

Pärast Carrie Fisheri surma ilmus sinna sõnum: «Kõige kurvem tviit. Ema lahkus. Armastan sind Carrie Fisher».

Paar tundi hiljem ilmus sotsiaalmeediasse pilt, millel on näha Garyt kurvalt aknast välja vaatamas, juures tekst «Ootan sind ikkagi......». See foto on saanud ligi 70 000 meeldimist.