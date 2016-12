Kuidas Carrie Fisheri surm mõjutab tulevasi «Tähesõdade» filme?

Fisher kehastas printsess Leiat alates 1977. aastast, viimati nähti teda selle tegelasena ekraanil möödunud aastal, kui vaatajateni jõudis uus film «The Force Awakens», edastab news.com.au.

Järgmine «Tähesõdade» film peaks vaatajateni jõudma 2017. aastal ka ja seal saab veel Fisherit näha, sest režissöör Rian Johnsoni sõnul jõuti kõik Fisheriga stseenid enne ta surma ära teha, kuid staari surm mõjutab 2019. aasta «Tähesõdade» filmi, kus ta enam mängida ei saa.

Johnsoni teatel on see film eelproduktsiooni faasis, seega on võimalik muutusi sisse viia.

Uue filmi režissöör Colin Trevorrow vihjas selle aasta alguses, et 2019. aasta filmis tahetakse keskenduda Luke Skywalkerile ja printsess Leiale.

«Need tegelased on kogu 40 aasta pikkuse saaga vältel elanud nii mõndagi üle ja osa IX peaks olema nende päralt,» teatas režissöör ühes intervjuus.

Kuidas Disney stuudio Carrie Fisheri puudumise lahendab, ei ole veel teada, kuid meelelahutusmeedias on välja pakutud mitu varianti.

Leiat pannakse kehastama teine näitlejanna, käsikirja muudetakse nii, et selles on vaid vihje printsess Leiale või siis kasutatakse digitaalefekte Leia loomiseks.

Digitaalsust kasutati näiteks filmis «Rogue One», et luua tegelane Grand Moff Tarkin, keda mängis Peter Cushing, kes suri 1994. aastal.

Cushingi tagasitoomine tekitas eetilise dilemma, kuid filmitegijate sõnul oli õigustatud. Filmide eriefektide kontrollija John Knolli teatel võidakse vahel kasutada digitaalefekte, kuid kuna nende tegemine on kallis, siis ei kasutata neid just sageli.

«Tähesõdade» filmide fännidel tuleb oodata, et näha, kuidas filmitegijad Carrie Fisheri puudumise lahendavad.

Carrie Fisher mängis printsess Leiat 1977. , 1980., 1983. ja 2015. aasta filmis «Tähesõjad» ning mängib ka 2017. aasta filmis.