Milline oli Carrie Fisheri elu tumedam pool?

Fisheri elu tumedamaks pooleks oli ta pidev võitlus narkosõltuvusega, kuid kahjuks jäi ta selles kaotajaks, edastab news.com.au.

Fisher suri eile Los Angelese haiglas, kuhu ta viidi möödunud reedel. Ta lendas Londonist Los Angelesse, kuid tal tekkisid enne maandumist südameprobleemid, mille tõttu ta vajas haiglaravi.

Fisher oli Londonis Amazoni kanal 4 seriaali «Catastrophe» võtetel.

Carrie Fisher jõudis esmakordselt vaatajate ette 1977. aastal, olles 19-aastane ja mängides filmis «Tähesõjad» printsess Leiat, kuid juba siis oli ta elus midagi, mis kõike varjutas.

Harrison Ford, Carrie Fisher ja Mark Hamill / Anonymous/AP/Scanpix

Fisher on mitmes intervjuus paljastanud, et ta oli 13-aastane, kui hakkas narkootikume tarbima ja ta on pidanud narkosõltuvusega võitlust. Ta alustas kanepiga ja vanemaks saades liikus edasi kangemate narkootikumide juurde nagu LSD.

«Ma ei joo alkoholi, sest olen alkoholi suhtes allergiline. Samas olen narkosõltlane, sest alates 21. eluaastast olen tarbinud LSD-d. Olen kasutanud ka kokaiini, kuid see ei maitse mulle,» teatas staar ühes intervjuus.

2010. aastal ilmus Carrie Fisheril autobiograafia «Wishful Drinking», milles ta paljastab, et 1980. aasta filmi «The Empire Strikes Back» võtetel tarbisid mitmed näitlejad, kaasa arvatud tema, kokaiini.

Samal aastal mängis Fisher filmis «The Bluse Brothers» koos oma tollase kallima Dan Aykroydiga ja John Belushiga ning ka siis ei saanud nad narkootikumidest üle ega ümber. Aykroyd suri hiljem kokaiini ja heroiini tõttu.

Fisheri sõnul jäi ta kergelt narkootikumide lõksu, kuid neist vabanemine ei olnud kerge ning 2010. aastal sai ta aru, et on oma tervist märgatavalt kahjustanud ja võib selle tõttu enneaegselt surra.

Carrie Fisher ja ta muusikust abikaasa Paul Simon abiellusid 1983. aastal, kuid läksid kiiresti lahku, mille põhjuseks olevat olnud Fisheri narkosõltuvus.

Carrie Fisher ja ta abikaasa Paul Simon / Mario Suriani/AP/Scanpix

Staaripaar lahutas ametlikult 1984. aastal, kuid aeg-ajalt kolisid nad jälle kokku elama ja läksid uuesti lahku ning selline elu jätkus mitu aastat.

1980. aastate lõpus diagnoositi Fisheril bipolaarne häire ja temast sai diagnoosi järel tervisekõneleja, et aidata omasuguseid.

Carrie Fisher / Kevan Brooks/SIPA/Kevan Brooks/SIPA/Scanpix

2005. aastal tabas Fisherit tragöödia, kui ta leidis oma sõbra ja kaasnarkosõltlase Gregory Stevensi surnuna. Fisher süüdistas sõbra surmas ennast, et ta teda ei kontrollinud ega õigel ajal aidanud.

Carrie Fisher mängis printsess Leiat veel 1983. aasta «Tähesõdade» filmis «Return of the Jedi» ja 2015. aasta filmis «The Force Awakens».

Ta oleks pidanud printsess Leiat kehastama ka 2017. aasta «Tähesõdade» filmis, kuid ta surma tõttu tuleb käsikirja muuta.