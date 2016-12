FOTOD: Aasta Naissportlane 2016 on Ksenija Balta

Ksenja Balta, kes naases edukalt tippsporti pärast pikka vigastuspausi, lisas oma tänukõnes: „Pole tähtis, palju kordi sa kukud, vaid et sa ikka püsti tõused. Aitäh, et olete olnud minuga ja tean, et olete ka järgmisel aastal!“

Balta võitis kaugushüppes Rio olümpial kuuenda koha, EM-il neljanda koha ning sise-MM-il 7. koha. Aasta naissportlase tiitlile oli ta spordiajakirjanike ja spordiorganisatsioonide valikus kindel liider. Rahvahääletusel sai ta Kelly Sildaru järel teise koha, kuid oli kokkuvõttes ikkagi kindel võitja.

„Spordiaasta Tähed 2016“ auhinnagalat korraldab Eesti Olümpiakomitee. Galat toetavad Eesti Meedia, Sportland ja Eesti Kultuurkapital.

Eesti spordi katusorganisatsioonina seisab Eesti Olümpiakomitee ausa mängu põhimõtete ja olümpiaväärtuste eest. EOK tagab tippsportlaste ettevalmistuse ja osalemise tiitlivõistlustel, viib ellu noorsportlastele suunatud järelkasvuprogramme ning suurendab positiivsete eeskujude kaudu liikumisharrastuse kandepinda.

Vaata pildigaleeriid!