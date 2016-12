Varalahkunud Carrie Fisher ütles vaid kuu aja eest surma kohta mõtlemapanevad sõnad

60-aastane «Star Warsi» täht andis kuu aja eest meediale intervjuusid seoses oma uue raamatu «The Princess Diarist» avaldamisega.

Novembris ajakirjale Rolling Stone antud usutluses kõneles Fisher ka surmast ning tema sõnad on nüüd veelgi mõtlemapanevamad.

«Kas sa kardad surma?» uuris ajakirjanik Andy Greene.

«Ei. Ma kardan suremist,» vastas Fisher. «Mulle ei meeldi miski, mis on seotud valutundega. Olen olnud paari sureva inimese juures ja see ei näinud kuigi meeldiv välja. Kuid kui mina seda tegema hakkan, tahaksin kedagi endasugust enda juurde. Ja mina olengi ju siis kohal!»

Näitlejanna lisas: «Ma kindlasti ei naudi suremist, kuid selleks pole eriti võimalik valmistuda.»

Tütar Billie Lourd ja tema koer Gary olid Fisheri kõrval, kui ta lennukis südamerabanduse sai ja ta reedel UCLA haiglasse toimetati. Lourd teatas ema surmast teisipäeval.

«Billie Lourd kinnitab väga suure kurbusega, et tema armastatud ema Carrie Fisher lahkus täna hommikul kell 8.55. Teda armastas kogu maailm ja teda jäädakse tohutult igatsema. Kogu meie pere tänab kõiki heade soovide ja palvete eest,» teatas perekonna esindaja Simon Halls.

This is the final question of Carrie Fisher's recent interview with @RollingStone. RIP. pic.twitter.com/FVxBx3B5K5