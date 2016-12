See on nüüd tõestatud, raha teeb inimese õnnelikuks!

Reporter uuris Tallinna inimestelt, kas raha teeb nad tõepoolest õnnelikuks. Vastus oli enamjaolt eitav. Küsitletute arvates teevad inimese õnnelikuks lähedased, sõbrad, lapsed...

Kuid siiski, siiski. Kui Statistikaamet korraldas küsitluse, mis teeb inimese õnnelikuks, siis enamjaolt vastati, et see on siiski raha. Inimestele on väga tähtis nende sissetuleku suurus.

Statistikaameti peaanalüütik Märt Lensment: Suurema sissetulekuga inimesed on oma eluga rohkem rahul ehk siis sissetuleku ja eluga rahulolu vahel esineb positiivne seos. Seos on küll nõrk, aga seda saab pidada oluliseks.

Jõukamate võimalused kulutada on suuremad, aga nii on ka nende ootused ja lootused kõrgemad.

Samuti kipuvad inimesed end võrdlema sarnasel elujärjel olevate inimestega. Seega on näiteks mõistetav, kui Viimsis ühekordses majas elav eestimaalane tunneb kadedust, kui naabril on kahekorruseline maja ega tunne heameelt selle üle, et tal üldse on olnud võimalus sellisesse piirkonda maja soetada.

Kas teadsite, et kõige vähem on Euroopas oma eluga rahul bulgaarlased. Kõige rahulolevamad on aga taanlased, kellele järgnevad šveitslased ja soomlased. Eesti on edetabelis 21. kohal.