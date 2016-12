Parameedikud hoiatavad: «Üksinda kodus» filmide lõksud võivad tegelikus elus tappa

Meditsiinitöötajad hoiatasid, et need kaks jõuluteemalist komöödiafilmi võivad olla lõbusad, kuid kui sellised juhtumid leiaksid aset igapäevaelus, siis kurjategijad tõenäoliselt hukuksid, edastab Daily Mail.

«Üksinda kodus», pildil Maculay Culkin Kevin McCallisteri rollis / Shooting Star/Shooting Star/Sipa USA/Scanpix

Ta kasutab varaste Harry ja Marvi vigastamiseks nii leeklampi, raskeid värvipurke, kukkuvaid telliskive, plahvatavat tualetti kui veel muud sarnast, samas ei saa need tegelased siiski niipalju vigastada, et hakkaksid surema.

«Üksinda kodus». Pildil Daniel Stern ja Joe Pesci / Shooting Star/Shooting Star/Sipa USA/Scanpix

Parameedikud sõnasid, et kui sellised lõksud panna tegelikus elus oma koju, siis oleks murdvarastel raskeid kehavigastusi, mille tagajärjel võiksid nad isegi elu kaotada.

Leeklambiga võib saada rasked põletushaavad, mille paranemine võtab kaua aega ja sellest võivad jääda eluaegsed armid. Värvipurgiga vastu nägu saamine võib ninaluu lõhkuda ja põsesarnadele,kulmudele ja huultele vigastusi tekitada. Samuti võib ilma jääda esihammastest.

Telliskividega vastu pead saamine võib lõppeda surmaga, sest tõenäoliselt saab nii kolju kui aju vigastada. Piisab vaid ühest vastu pead vsatud telliskivist. sama kehtib ka triikrauaga vastu pead saamise kohta.

WC-poti plahvatamine võib tekitada raskeid põletusi kogu kehale, mille tõttu ei pruugi ellu jääda.

1990. aasta menufilmis unustab Pariisi jõulupuhkusele sõitnud McCallisteride pere Kevini kogemata koju Chicagosse. Poisi pärast on terve suur maja, kuid asjalood muutuvad, kui selle vastu hakkavad huvi tundma kaks murdvarast.

Kevinil ei jää muud üle kui asuda oma kodu kaitsma ja ta paneb majja hunniku lõkse, mida peaksid vargad eemale peletama. Vargad saavadki vigastada, kuid nad ei kaota siiski elu.

Kevin McCallister (Macaulay Culkin) filmis «Üksinda kodus 2» / Personalities/Scanpix

Parameedikute arvates on teine film «Üksinda kodus 2: kadunud New Yorgis» esimesest filmist veelgi julmem.

«Üksinda kodus 2». Pildil Joe Pesci, Macaulay Culkin ja Daniel Stern / Shooting Star/Shooting Star/Sipa USA/Scanpix

Selles filmis lendab pere Miamisse, kuid Kevin kaob lennujaamas ära ja läheb kogemata New Yorgi lennukile. Samal ajal on selles linnas ka juba varasemast tuntud murdvargad Harry ja Marv. Seal püüab Kevin nad lõksu oma onu majas, kus on käimas remont. Ta viskab seal telliskive katuselt alla ja need tabavad varaste nägusid. Meditsiinitöötajate arvates võib kõrgelt langev telliskivi tappa.

Selles filmis on veel lõkse, mis tõneäoliselt tegelikus elus võtaksid murdvarastelt elu.

Parameedikud soovitasid vanematel lastele selgitada, et filmis nähtav on midagi muud kui tegelik elu ning kui kodus oleks sellised lõksud , siis hukuksid murdvargad kiiresti ja tegemist oleks tapmisega.

Murdvarastest tuleks teatada politseile, mitte hakata neile omal käel õppetundi andma.