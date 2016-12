Kallim kirjeldas, kuidas ta George Michaeli surnukeha leidis: need jõulud ei lähe iial meelest

53-aastase laulja elutu keha leiti 25. detsembri pärastlõunal. Tema elukaaslane kirjeldas Twitteris ja hiljem ajalehele The Daily Telegraph antud intervjuus, kuidas ta kohutava avastuse tegi.

«Me pidime jõululõunale minema. Ma läksin teda äratama, aga ta oli juba lahkunud - ta lamas rahulikult oma voodis. Me ei tea veel, mis täpselt juhtus,» Fawaz.

Fawaz lisas, et nende suhtes tekkisid hiljuti probleemid, kuid nad ootasid siiski ühiseid jõule.

«Kõik on viimasel ajal väga keeruline olnud, kuid George ootas põnevusega jõule ja mina samuti. Nüüd on kõik rikutud. Ma tahan, et inimesed mäletaksid teda sellena, kes ta oli - ta oli kaunis inimene,» sõnas Fawaz.

ITs a xmas i will never forget finding your partner dead peacefully in bed first thing in the morning.. I will never stop missing you xx