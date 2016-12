Heterod jäätist ei söö? Richard Hammondit kritiseeritakse lameda geinalja pärast

Hammond vastas kaassaatejuht Jeremy Clarksoni kommentaarile naljaga, mis oli paljudele sotsiaalmeedia kasutajatele ja geiõiguslastele vastukarva.

Clarkson osutas saates uue Volvo interjöörile ja ütles: «Ainus probleem on see, et siin ei saa Magnumi šokolaadijäätist nautida.»

Hammond vastas: «Pole lugu, ma ei söögi jäätist. Asi on selles, et ma olen hetero.»

Saatepublik plaksutas nalja peale, mille järel Clarkson küsis: «Miks te talle aplodeerite? Mida te sellega mõtlete? Kas seda, et kõik lapsed on homoseksuaalid?»

Hammond ütles seepeale: «Mida? Mida? Jäätis on veidike... Teate küll... See on täiesti normaalne asi, kuid täiskasvanud mees, kes sööb jäätist, on pigem veidi todamoodi kui sedamoodi.»

LGBT-aktivist Peter Tatchell oli üks nendest, kes Hammondi märkust kritiseeris. Tema arvates mängis see nali inimeste eelarvamustele.

«See on täiesti perversne maailm, kui toredast igapäevaasjast nagu jäätisest hakatakse homofoobset nalja tegema. Minu arust on kummaline hoopis see, et Richard Hammond tunneb vajadust oma heteroseksuaalsusega uhkeldada. See on asi, mis võib inimestes mõtteid tekitada,» ütles Tatchell.