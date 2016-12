Video: uus trend Jaapanis, mehed abielluvad hologrammiga

The Suni teatel toodab firma Vinclu Inc selliste meeste jaoks hologramminaist, kes reklaami kohaselt on ideaalne ning ei vingu ega virise.

Aizuma Hikari nime kandev hologramm aitab tulesid kustutada, teavitab ilmast ja lehvitab kodust tööle lahkuvale mehele.

Jaapanis on juba mõnda aega trendiks, et pigem abiellutakse virtuaalse sõbraga kui luuakse perekond tegeliku inimesega. Asjatundjate sõnul on see üheks põhjuseks, miks seal on sündivus väga madal.

Reklaamvideos on näha, kuidas hologrammnaine äratab mehe, mees teeb naise valvsa pilgu all hommikusi toiminguid, siis läheb tööle ja Aizuma Hikari lehvitab talle hüvastijätuks. Mõne aja pärast on näha hologrammi saatmas mehele sõnumit, et ta igatseb teda ja ootab teda vara koju.

Kui mees õhtul saabub tervitab hologramm teda ja siis toimuvad mehe õhtused toimingud selle naise pilgu all.

Vinclu Inc teatel ei ole hologrammnaised ainult meelelahutuseks, vaid pakuvad seltsi ja lohutust.

Juba mõnda aega on spekuleeritud teemal, et millal inimesed hakkavad abielluma robotitega. Fururistide arvates juba 35 aasta pärast, kuid Jaapanis võib olla veelgi varem.