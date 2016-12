Briti ajaleht: George Michael võitles enne surma heroiinisõltuvusega

The Daily Telegraph kirjutab, et Michael sattus sõltuvuse tõttu korduvalt erakorralise meditsiini osakonda.

«Ta toimetati kiirabisse mitmel korral. Ta tarvitas heroiini. Minu arvates on hämmastav, et ta üldse nii kaua vastu pidas,» ütles anonüümseks jäänud allikas ajalehele.

Michaeli kauaaegne kallim Fadi Fawaz ütles, et ta leidis 53-aastase laulja elutu keha pühapäeva hommikul tema kodust.

«Me pidime jõululõunale minema. Ma läksin teda äratama ja ta oli juba läinud - ta lamas rahulikult oma voodis. Me ei tea veel, mis täpselt juhtus,» Fawaz.

Fawaz vihjas, et nende suhtes tekkisid hiljuti probleemid, kuid nad ootasid siiski ühiseid jõule.

«Kõik on viimasel ajal väga keeruline olnud, kuid George ootas põnevusega jõule ja mina samuti. Nüüd on kõik rikutud. Ma tahan, et inimesed mäletaksid teda sellena, kes ta oli - ta oli kaunis inimene,» sõnas Fawaz.

Michaeli mänedžer on seni öelnud vaid seda, et laulja suri südamerikke tõttu.