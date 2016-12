«Klassikokkutuleku» teise osa võtted algavad suvel

«Kui on selline edu ees, siis niimoodi need asjad lähevad. Sellest on teine osa tehtud ja nagu ma aru saan, on õigused ostetud, hakkame meiegi suvel tegema,» paljastas Anderson «Vikerhommikus».

Näitleja lisas, et käsikirja ta veel lugenud ei ole, kuid Taanist pärit originaalteksti kallal kõpitseb taas Martin Algus, vahendab Menu.

«Ma vihjeks võin öelda, et on toredaid üritusi nagu pulmad ja matused, kus võib igasuguseid olukordi ette tulla,» rääkis Anderson.