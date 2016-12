Video: järjekordne viide Marsi tsivilisatsioonile? Seekord leiti hiiglasele sobiv lusikas

Lehekülje UFO Sightings Daily teatel on see juba teine lusikas, mis viimasel paaril aastal on Marsilt leitud. Lisaks on avastatud sõrmuseid, kindaid ja maju, mis samuti olevat viide kunagisele tsivilisatsioonile.

Youtube’i jõudnud video juures on tekst: «Marsil on suur, hiiglasele sobiv lusikas! See on ebatavaline! Võimalik, et viide kunagisele tsivilisatsioonile!

Videot näinud kommenteerisid, et seekordne leid on juba teine lusikas, mis on Marsilt leitud, seega võis sellel planeedil kunagi olla mõistuslikku elu.

Kuid on ka skeptikuid, kelle arvates on see lusikas optiline illusioon ja viide pareidooliale, mille puhul tõlgendatakse tundmatuid objekte läbi tuntute.

«Igaüks näeb seda, mida näha tahab. On neid, kes näeva Jeesuse nägu teelehtedel, kuid ka neid, kelle arvates on Kuul elanikud. Välja ei saa jätta ka Marssi, kust on leitud palju objekte, mis meenutavad Maal leiduvat, kuid tõenäoliselt on tegemist erosiooniga, mis on kividele kummalise kuju andnud või siis optilise illusiooniga,» teatas üks anonüümne skeptik.

Marsilt on varem leitud objekte, mis meenutavad Maal olevaid ehitisi, kaasa arvatud püramiide, sildu ja muud, kuid ka inimnäo- ja loomakujutisi.

USA teadlase John Brandenburgi arvates oli Punane planeet kunagi samasugune nagu meie planeet Maa, kuid seda ründasid sõjakad tulnukad, kes tuumasõjaga sealse elu hävitasid ja planeedi kõrbeks muutsid.