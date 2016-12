Ikoonilise Victoria Beckhami looming nüüd müügil ka Eestis

Vabalt langevad, laialõikelised ning helgetes toonides rõivad on suurepärasteks sissejuhatajateks Victoria Victoria Beckhami kevadsuvise kollektsiooni lendvusele ning kergusele. Läbiv sportlik motiiv ning rafineeritud minimalism on kombineeritud pitsdetailide ja boheemlaslike volangidega moodustades vaoshoitud, kuid visuaalselt uskumatult stiilse terviku.

Victoria Victoria Beckham Pre Spring/Summer 2017 / Promopilt

2008. aasta septembrist alates, mil Victoria Beckham pani aluse enda moemärgile, on ta alatasa tõestanud – kriitikud eksivad. Näib, et ikooniline Victoria Beckham teab alati, mida naised soovivad kanda. Tema kollektsioonides leidub alati rohkelt detaile ka moedisaineri isiklikust stiilist, brändi peened pikad skulptuursed kleidid on muutunud moeklassikaks, mida jumaldatakse eelkõige imelise istuvuse ning figuurisõbralikkuse tõttu. Viimaste hooaegade sportlik joon ning vabam stiil on aga leidnud sama sooja vastuvõtu kui brändi algusaastate looming.

Victoria Victoria Beckham Pre SS17 kollektsioon on eksklusiivselt müügil Stockmanni kaubamaja naisteosakonnas.