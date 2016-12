Video: Austraalias kuulsalt Uluru liivakivikaljult langes vihmavett ojadena

Pargivahi Mike Misso teatel tuli paik külastajatele sulgeda, kuna vihmavesi muutis nii teed kui kalju ohtlikuks, edastab TheTelegraph.

Meteoroloogide teatel ei ole selles piirkonnas tugev paduvihm just sagedane nähtus, seda tuleb sajandis ette paaril korral.

«Osadel Uluru teedel oli vett 300 – 400 millimeetrit, muutes need teed ohtlikuks ja mõnes paigas läbimatuks,» lisas pargivaht Misso.

Uluru kalju lähedased teed muutusid vihma tõttu peaaegu läbimatuks / Handout/Reuters/Scanpix

Lisaks rahvuspargile oli palju vihma ka lähimas asulas Kintore’is, kus 25 maja sai vihmakahjustusi ja kümneid inimesi tuli evakueerida.

«Paduvihm ja üleujutus mõjutas suurt ala ja paljusid majapidamisi. Lisaks olid mitmed Kintore’ i ja teiste paikade teed vihma tõttu peaaegu läbimatud. Vihmaalalt evakueeriti inimesi, kes vajavad peavarju, juua ja süüa,» teatas Põhjaterritooriumi hädaolukordade superintendant Pauline Vicary.

Lisaks Kintore’ile on üleujutus veel kahes Uluru kalju lähedases asulas, Papunyas ja Yularas.

Päästetöötajate teatel inimesed kannatada ei saanud, samuti ei ole ka hukkunuid, kuid mõnel pool tekkis majanduslik kahju vee alla jäänud karjamaade, katki läinud majade ja aedade ning vette jäänud autode näol.

Politsei andis hoiatuse, et inimesed ei sõidaks nimetatud asulatesse ega sealt läbi, sest paduvihma tõttu ei pääse sinna.

Korrakaitsjate sõnul on ilm seni vilets ning on paiku, kuhu nad ei pääse vihma ja tugeva tuule tõttu uurima, mis seal juhtunud on.