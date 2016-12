George Michael jättis päranduseks umbes 100 miljonit naela

Michael suri 25. detsembril oletatavalt südamepuudulikkuse tagajärjel, ta surnukeha leidis 26. detsembril ta sõber, juuksur Fadi Fawaz, kes kutsus kiirabi, edastab Daily Mail.

Politsei teatel ei ole staari surmaga seotud midagi kuritegelikku.

George Michael mälestamine / DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP/Scanpix

Hoolimata sellest, et Michael oli oma eluajal väga heldekäeline ja andis heategevuseks suuri summaisd, oli tal ikkagi piisavalt vara, et seda pärandada.

Megastaar oli ristiisaks mitme sõbra lastele, kes oletatavalt saavad nüüd temalt suure päranduse.

Kinnitamata andmetel saavad osa laulja pärandusest ka ta õed Melanie ja Yioda, ta poiss-sõber Fadi Fawaz ja sugulase Androse kaks last, kelle ristiisa ta samuti oli.

Ta testamendis võib olla rahasaajana mainitud ka ansambli Spicde Girls kunagist lauljat Geri Hornerit (endine Halliwell) ja tema tütart.

Staaril on väidetavalt neli kinnisvara ning majast, mis asub Oxfordshire’is, leiti ta surnuna. Veel on tal maja Londonis ning luksuskorterid New Yorgis ja Sydneys.

Nii George Michaeli sõbrad kui ta ristilapsed postitasid pärast ta surma sotsiaalmeediasse rida järelehüüdeid ja lahkumiskirju.

Väidetavalt tahtis Michael veeta jõulud oma sõpradega, kuid haigestus ja suri. Väidetavalt võis laulja süda öelda üles varasema narkotarbimise tõttu, kuid arstid ei ole seda kinnitanud.