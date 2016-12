Pildid ja video: prantslane püstitas uue üksinda ümber maailma seilamise rekordi

48-aastane Coville tegi maailmale tiiru peale 49 päeva, kolme tunni, seitsme minuti ja 38 sekundiga, edastab The Local.

Thomas Coville püstitas uue üksinda ümber maailma seilamise rekordi / FRED TANNEAU/AFP/Scanpix

Seilamise ajal tegi Coville vaid 30-minutilisi puhkepause, kuid ülejäänud aja oli ta ärkvel ja igasugusteks ootamatusteks valmis.

Prantslane alustas oma teekonda 6. novembril Prantsuse läänerannikult Brestist ja lootis tagasi jõuda järgmise aasta 3. jaanuaril, kuid tal õnnestus liikuda kiiremini ja saabuda tagasi juba 25. detsembril.

Coville ületas Atlandi ookeanil finišijoone 25. detsembril kell 16.57 kohaliku aja järgi ja seilas sealt edasi Bresi suunas, kus sildus.

Thomas Coville püstitas uue üksinda ümber maailma seilamise rekordi / FRED TANNEAU/AFP/Scanpix

Eelmine üksinda ümber maailma purjetamise rekord, mis pärineb 2008. aastast, oli 57 päeva, 13 tundi , 34 minutit ja kuus sekundit ning see on Coville kaasmaalase Francoise Joyoni nimel.

«Thomas suutis püstitada tänu heale navigeerimisoskusele uue rekordi. Väga tubli töö, sest ta püstitas uue rekordi, mida ületada,» teatas Coville’i tervitama tulnud Joyon.

Ta lisas, et maailmas on vaid kolm inimest, kes on trimaraaniga maailmale tiiru peale teinud – tema, Coville ja inglanna Ellen MacArthur.

Nüüdse rekordi sai Coville viiendal katsel, kaks katset pidi ta katkestama ja kaks olid rekordist aeglasemad.

Thomas Coville püstitas uue üksinda ümber maailma seilamise rekordi / FRED TANNEAU/AFP/Scanpix

Joyon ületas oma rekordiga Ellen Mac Arthuri rekordi, mis oli 71 päeva, 14 tundi, 18 minutit. Inglanna püstitas selle 2005. aasta veebruaris 23-meetrise trimaraaniga, mis oli ehitatud tema lühikest kasvu, ainut 157 sentimeetrit, ja kerget kehakaalu silmas pidades.