Selgusid kauneimad jõululalulud läbi aegade

Klassikaraadio kuulajad valisid aastalõpuküsitluses läbi aegade kauneimaks jõululauluks Franz Xaver Gruberi «Püha öö», mille eestikeelse teksti on kirjutanud Karl August Hermann. Teisele kohale tuli Olav Ehala «Jõuluingel», loo sõnade autor on Leelo Tungal. Kolmandaks hääletati Adolphe Adami «Jõuluöö», mille teksti on eestindanud Heldur Karmo.