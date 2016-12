Video: abi otsima läinud ameeriklanna matkas karmis lumetormis 30 tunniga 42 kilomeetrit

46-aastane Northamptoni kolledži bioloogiaprofessor Klein jättis oma mehe, 47-aastase Eric Kleini ja nende kümneaastase poja Issaci autosse, mis oli sõitnud halva ilma, GPSi probleemide ja kaardi valeinfo tõttu ojja, abi ootama, edastab news.com.au.

Karen Klein on maratonijooksja ja tratlonist ning oma mehest paremas sportlikus vormis. Ta läbis 30 tunniga 42- kilomeetrise teekonna, lootes jõuda inimasula ja päästjateni.

Naisel oli paks, väga jahedas liikumist võimaldav parka, tugevad ja soojad matkasaapad ning müts ja kindad, kuid metsas ei olnud mobiiltelefoni levi. Ta jõudis lõpuks metsaonnini, kus ta kokku vajus, olles väsimusest ja näljast juba deliiriumis.

Naise abikaasa ja poeg magasid öö autos ja leidsid hommikul kõrgema koha, kus oli mobiililevi ning neil õnnestus abi kutsuda. Nii mees kui poeg vajasid alajahtumise ja külmakahjustuste tõttu haiglaravi.

Utah Kane’i maakonna politsei ja Arizona Coconino maakonna politsei leidis naise metsaonnist voodist ja ta viidi meditsiinihelikopteriga Utahi ühte haiglasse intensiivravile, kuna ta oli alajahtunud.

Coconino maakonna politseijuhi Jim Driscolli sõnul on Kleinide perekonna ellujäämine tuisus ja jaheduses jõuluime.

«Inimesed kasutavad sageli Google Mapsi, mis näitab, et tee on läbitav, kuid sageli ei pruugi see paika pidada ja nii eksitaksegi ära,» lausus Driscoll.

Karen Kleini pere sõnul on ta võitleja ja sportlane ning ei anna kunagi lihtsalt alla. Lisaks tunneb ta bioloogina hästi oma keha ja võimeid ning loodust.