Video! Kommid ei jäänud saamata! Kui lund pole, sõidab jõulumees saani asemel mootorrattaga

Järvamaa tsiklimehed kolmest motoklubist käisid jõulude puhul lastele komme jagamas.

Teekond viis maakonna mitmesse perekodusse ja Järvamaa lasteabi keskusesse. Tegelikult on moto-jõuluvanad mööda Järvamaad ringi sõitnud ja lastele komme jaganud juba neli aastat jutti ja seda kõike lihtsalt heast tahtest.

Järvamaa moto-jõuluvanad polnud aga ainsad, kes mööda maakondi ringi sõitsid ja lastele komme jagasid. Samasuguseid kommijagamise tuure korraldati teisteski Eestimaa linnades.

Lasteaabikeskuse kasvataja Malle Rattasepp: Kuna kasvatajad on kõik naisterahvad, siis loomulikult ootavad lapsed moto-jõulumehi suure ärevusega. Eriti huvitavad on poiste jaoks loomulikult vägevad motikad. Ja kuna paljud lapsed on kasvanud ka isata, siis need jõuluvanad on neile kas või hetkeks isa eest.

Järvamaal liitusid motomeestega ka teised annetajad. Toodi arvuteid ja robootika seadmeid suisa Ameerikast.

Vaata südamlikku videot!