Jõhker «nali»: häkker kuulutas sotsiaalmeedias Britney Spearsi surnuks

Spearsi esindaja kinnitas, et popstaar on igati elu ja tervise juures, kirjutab New York Times.

Kaks säutsu, mis teatasid Spearsi hukkumisest õnnetuses, on nüüdseks kustutatud.

Vastutuse häkkimise ja rumala nalja eest võttis häkkerirühmitus nimega OurMine, mis on varem häkkinud teistegi kuulsuste kontosid.

Sony teatab oma kontol, et palub Britney Spearsi ja tema fännide ees vabandust.

Britney Spears is alive and well, her rep tells CNN. It appears @SonyMusicGlobal erroneously tweeted her death. Sony rep says no comment