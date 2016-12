Fännid paljastavad: George Michael tegi salaja uskumatult palju head

53-aastane laulja suri 25. detsembril oma kodus Oxfordshire'is südamerikke tagajärjel. Tema austajad paljastasid sotsiaalmeedias mitmed heateod, millega mees avalikkuse ees kunagi ei suurustanud.

Saatejuht Richard Osman säutsus: «Üks naine saates «Võta või jäta» ütles meile, et tal on vaja 15 000 naela viljatusraviks. George Michael helistas järgmine päev salaja ja andis talle need 15 000 naela.»

See inspireeris paljusid teisi jagama oma kogemusi laulja heldest loomusest.

Üks inimene vastas Osmanile: «Ta andis kohvikus võõrale inimesele 25 000 naela, kuna see naine nuttis oma võlgade pärast. George palus ettekandjal tšeki üle anda, kui ta oli ise lahkunud.»

Teine lisas: «George Michael töötas anonüümselt kodutute varjupaigas, kus ma vabatahtlikuna töötasin. Ma pole sellest kellelegi rääkinud, sest ta palus seda saladuses hoida. Ta oli sellist sorti mees.»

Veel üks Twitteri kasutaja ütles: «Imeline! Mäletan, kuidas ta telefoni teel igal aastal ühte Londoni last aitas ja annetused kahekordistas!» ja teine lisas: «Ta sõitis mööda Londonit ja toitis kodutuid. Hiilgav legend!»

George jagas ka mitmed aastad tasuta kontserdipileteid medõdedele, et tänada neid oma haige ema hooldamise eest. «George Michael andis meile hunniku kontserdipileteid. Ta broneeris Wembley staadionile terve sektsiooni puhtalt medõdedele!»

Childline'i asutaja dame Esther Rantze ütles: «George oli aastaid erakordselt helde filantroop. Ta annetas Childline'ile raha, kuid ei soovinud selle eest mingit avalikku tähelepanu ja seetõttu ei teadnud keegi väljaspool seda heategevust, kui palju ta andis riigi kõige haavatavamatele lastele. Ta annetas aastate jooksul miljoneid ja me plaanisime järgmisel aastal meie 30. aastapäevaks tema auks suure kontserdi korraldada.»