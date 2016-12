Jeremy Clarkson vihastas oma pühadetervitusega jälle ühed inimesed välja

Mäletatavasti filmis Clarkson 2014. aastal Argentiinas saadet «Top Gear», kus oli tema Porsche numbrimärgiks H982 FKL. Clarksoni sõnul oli tegu puhta juhusega, kuid argentiinlaste arvates mõnitas ta sellega Falklandi sõda. Clarkson ja tema tiim olid sunnitud riigist politseieskordi saatel põgenema, kuna kohalikud ründasid neid kividega. «Ma olen käinud Iraagis ja Afganistanis, kuid see oli kõige hirmutavam intsident, milles osalenud olen,» tunnistas Clarkson toona.

Clarkson võttis aga vana vimma taas üles, kui ta postitas Twitterisse vägagi küsitava pühadetervituse.

«Rõõmsaid jõule kõigile! Välja arvatud Tierra Del Fuego inimestele Argentiinas. Teie võite uttu tõmmata,» säutsus Clarkson.

Clarksoni säuts ajas loomulikult närvi Argentiina sotsiaalmeedia ja seda kajastasid ka mitmed ajalehed.

Pole vist raske arvata, et Clarkson niipea Argentiinasse jalga ei tõsta...

Happy Christmas to everyone. Except the Tierra Del Fuego people of Argentina. You lot can sod off.