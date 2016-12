Oi, kui piinlik! Sarah Michelle Gellar postitas järelhüüde Boy George'ile, kes on vägagi elus

«Vampiiritapja Buffy» staar otsustas, nagu kuulsused ikka, mälestada oma lemmiklauljat sotsiaalmeedias.

«Kas tahad mulle tõesti haiget teha, aasta 2016?» viitas näitlejanna Twitteris Boy George'i laulusõnadele. «Paistab, et jah. Puhka rahus, Boy George. Ma olin sinu üks suurematest fännidest.»

Gellar sai oma piinlikust veast peagi aru ja kustutas säutsu veerand tunni pärast.

«Õige info teeb mind sama kurvaks. Puhka rahus, George Michael. Aitäh kõigile, kes mind parandasid. See on ikka väga kurb,» parandas näitlejanna hiljem.

Laulja George Michael suri esimesel jõulupühal 53-aastaselt arvatavalt südamerikke tagajärjel.

So @SarahMGellar just killed Boy George......I guess she heard someone called George died and picked the first one she could think of. pic.twitter.com/UusXZQSyxd