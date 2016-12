Eesti Laulu poolfinalistide Whogaux & Karl-Kristjani ja Maiani lugu ”Have You Now” anti välja plaadifirma Universal Music Baltics alt.

Värske grupeeringu taga seisavad noored artistid. Whogaux ehk Hugo Martin Maasika muusikaline karjäär algas 2010. aasta paiku, mil ta oli peamiselt EDM žanrile keskendunud.

Teda on alati köitnud uudsete helidega eksperimenteerimine. Paar aastat tagasi moodustaud muusikaline kooslus Cartoon andis Hugole võimaluse enda elektroonika-armastust veel enam rakendada.

Karl-Kristjanile oli märgiline aasta 2003, kui ta alustas trummimängu bändis Bedwetters.

Pärast 2007. aasta kevadet ja prestiižet MTV Muusikaauhindade New Sounds of Europe kategooria võitu võttis ta mõni aeg hiljem suuna kodumaisele bändile Outloudz, samuti trummide taga. Hetkel on Karl-Kristjani peamine fookus uue muusika produtseerimisel ja mitmete artistidega koostööl. Selle tulemusena ka uus lugu ”Have You Now”.

Loo ”Have You Now” idee sündis akustilisel kitarril.

Visioon, milline see lugu oma olemuselt ja saundiliselt olema peaks, sai suhteliselt ruttu paika. ”Kuskil kahe päevaga oli meil ülesehitus ja esialgsed saundid valitud. Küll aga töötasime me 2-3 nädalat produtseerimise, lüürika muutmise/täiendamise ja pisikeste detailide kallal, mis enamjaolt ongi hea loo saladuseks. Kui sa arvad, et sa oled kirjutanud hea loo 1-2 päevaga valmis, siis tegelikkuses üldiselt eksitakse (on muidugi üksikuid erandeid). Reaalne töö sellel kallal peaks alles algama. Tuleb lihvida, muuta, proovida nii palju erinevaid ideid kui vähegi võimalik. Meid aitas loomulikult hea hulk sõpru ja muusikaarmastajaid, kellele loost erinevaid versioone kuulata andsime. Nende arvamuste põhjal on hea ise kastist välja vaadata ja analüüsida siseringist väljaspool olevaid arvamusi,” sõnas Karl-Kristjan Kingi.

Maian on 16. aastane lauljanna, kes on laulnud nii kaua, kui mäletab.

Kasvanud peres, kus muusika ja tants on au sees, on see loomulik ja suur osa tema elust. Maian on õppinud klaverimängu Tallinna Muusikakeskkoolis. Eesti Laulul osalemisest unuistas ta juba väga noorest peast, seega, unistused tõesti täituvad.

”Have You Now” räägib kahe inimese vahelisest kunagisest armastusest ja ilusatest mälestustest.

Armastus, mis on kunagi olnud liiga hea, et olla tõsi. Loo refrään jällegi jutustab selle armastustunde igatsemisest, ehk soov seda kõike jälle kogeda ja tagasi võita. Justkui nagu keelatud armastus võiks olla selle loo üleüldisem sõnum või sisu.

”Eesti Laul 2017 kohta ütleks kindlasti esimese asjana, et uskumatu line-up sellel aastal. Nii palju tuntuid ja staažikaid Eesti artiste pole vist kunagi kummaski poolfinaalis varem olnud. Ootame huviga, mis uuel aastal sündima hakkab,” lisas Hugo Martin.

Whogaux & Karl Kirstjan ft. Maian ”Have You Now” on saadaval enamikes digikanalites nagu Spotify, Deezer jpt.

Kuula lugu SIIT!