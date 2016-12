Selgus George Michaeli surma põhjus

Legendaarne Briti poplaulja George Michael suri 25. detsembril oma kodus Goringis Oxfordshire'is 53-aastaselt.

Staari kauaaegne manager Michael Lippman ütles Billboardile, et Michael suri arvatavasti südamepuudulikkuse tõttu. Kiirabi kutsuti laulja koju pühapäeval veidi enne kella kahte päeval, kust sõber oli ta leidnud voodis lamamas. Mees suri arvatavalt une pealt ja politsei kuritegu ei kahtlusta.

Üks Michaeli esindajatest ütles väljaandele TMZ, et laulja ei olnud eelnevalt haige ja ta töötas oma elust rääkiva filmi kallal, mis pidi telekanali Showtime eetrisse jõudma tuleva aasta märtsis.

George Michael 2010. aastal / Scanpix

Michaeli lähedased avalikustasid kurva uudise pühapäeva õhtul.

«Teatame sügava kurbusega, et meie armastatud poeg, vend ja sõber George lahkus jõuluajal rahulikult oma kodus olles. Perekond palub sel raskel ja emotsionaalsel ajal privaatsust. Hetkel ei jagata rohkem kommentaare,» edastas Michaeli esindaja.

George, kes võitles elu jooksul alkoholi- ja uimastiprobleemidega, alustas karjääri popduos Wham! koos Andrew Ridgeleyga. Nende tuntumad hitid on näiteks «Wake Me Up Before You Go-Go», «Careless Whisper'» ja jõululaul «Last Christmas».

Laulja, kelle sünninimi oli Georgios Kyriacos Panayiotou, karjäär kestis neli aastakümmet ja ta müüs üle saja miljoni plaadi.

Michael avaldas kokku viis sooloalbumit - «Faith», «Listen Without Prejudice Vol. 1», «Older», «Songs From the Last Century» ja «Patience». Tema esimene live-album, 2014. aastal ilmunud «Symphonica», jäi tema viimaseks.

2011. aastal tabas Michaelit tõsine tervisehäda, kui tal diagnoositi kopsupõletik. Laulja raviti terveks Viini haiglas ja ta tunnistas hiljem, et tema seisund oli olnud eluohtlik.

Sir Elton John, kes avaldas koos George Michaeliga 1991. aastal dueti «Don't Let the Sun Go Down on Me», avaldas järelhüüde Instagramis.

«Ma olen suures šokis. Kaotasin armsa sõbra, erakordselt lahke hinge ja hiilgava artisti. Olen mõtteis tema pere ja kõigi tema fännidega,» kirjutas Elton.

Andrew Ridgeley ja George Michael 1984. aastal / Scanpix

Wham!i bändikaaslane Andrew Ridgeley kirjutas Twitteris: «Mu süda on armsa sõbra kaotuse pärast murtud. Mina, tema lähedased, tema sõbrad, muusikmaailma, maailm üldiselt. Sa oled igavesti armastatud.»