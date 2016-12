Venemaa sõjalennukiga juhtunud õnnetuses hukkus suur osa kuulsa Aleksandrovi koori liikmeid

Lennukis reisisid ka kõik Vene armee Aleksandrovi nimelise laulu- ja tantsuansambli liikmed peale kolme, kes isiklikel põhjustel kaasa minna ei saanud.

Aleksandrovi nimeline laulu-ja tantsuansambel on Vene armee esindusansambel, mis püüdis eelmisel aastal Eestisegi tulla. See tekitas aga paljudes pahameelt kuna nende repertuaari kuulus näiteks ka Krimmi okupeerimist kiitev laul. Esinemine jäi ansamblil ära küll seetõttu, et kõik selle liikmed olid Vene sõjaväelased ja siia tulekuks oleksid nad pidanud taotlema Eesti kaitseministeeriumist loa, mida nad ei teinud.