Luisa Värgi ja Taavi Rõivase 7-aastasele tütrele on Instagrami oma isiklik konto loodud

Endine peaminister ning praegune riigikogu liige Taavi Rõivas postitas pühade ajal Instagrami vahva pildi oma peaegi kasvavast perest.

Pildil on Rõivas lisaks elukaaslasele Luisa Värgile ära märkinud ka paari ühise lapse, 7-aastase Miina Rihanna, mis tähendab seda, et esimeses klassis käivale lapsele on loodud oma isiklik Instagrami konto.

Profiil on küll kinnine seega saavad postitatud pilte näha vaid need, kes selleks loa on saanud. Sellele vaatamata, kas peate õigeks, et 7-aastased sellisel määral juba sotsiaalmeedias tegutsevad?