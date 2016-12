Kaheaastane laps lasi end maha

Clevelandist pärit kaheaastane poiss sai enda kätte oma politseinikust isa ametirelva ning lasi endale püstoliga mängides pähe, vahendab CNN.

Pere naaber kuulis neljapäeva hommikul end tulistanud poisi vanema venna karjeid, et tema väikevennaga on midagi juhtunud. Naabrinaine kutsus seepeale kiirabi ja haavatu viidi haiglasse, kuid arstidel ei õnnestunud lapse elu päästa.

Politsei esindaja Jennifer Ciaccia kinnitas, et lapse isa Jose Pedro on 54-aastane politseiohvitser, kes on politseis töötanud 1993. aastast alates. Surmajuhtumit uuritakse.