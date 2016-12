Suri Status Quo kitarrist ja hittlugude autor Rick Parfitt

68-AASTANE inglise muusik viidi 22.detsembril haiglasse, põhjuseks õlavigastuse järgne infektsioon. Muusik oli alustamas soolokarjääri ning plaanis oli välja anda elulooraamat.

Suvel sai Parfitt südamerabanduse ja seejärel andis muusik teada, et loobub Status Quoga tuuritamisest. Mees on tunnistanud mitmetes intervjuudes, et on kogu oma karjääri jooksul joonud iga päev pudeli veini ning tõmmanud umbes kolmkümmend sigaretti, kuid et mitu läbielatud infarkti panid ta lõpuks napsitamisest ja suitsetamisest loobuma.

Parfitt on 62 Status Quo hittloo autor.