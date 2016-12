Evelin Samuel-Randvere: pole kombeks, et mees on naisest 15 aastat noorem

Evelini sõnul pidurdas ta just vanusevahe tõttu nende suhet päris pikka aega: «Meie vanusevahe on avalikkuse jaoks liiga suur, paraku pole ühiskonnas kombeks, et mees on naisest 15 aastat noorem,» sõnas Evelin.

«Kartsin, et meie kiindumuse võib purustada väline surve, võõraste inimeste negatiivne hinnang, mis võib olla väga valus meile mõlemale,» seletas naine.

