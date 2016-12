President Kersti Kaljulaid: mõistan kui keeruline on toime tulla kui raha ei ole

«Loomulikult on ka minul sõpru ja sugulasi, kelle sissetulekud jäävad alla Eesti keskmise taseme ja ma ei ole kaotanud võimet mõista, kui keeruline on toime tulla, kui raha ei ole,» selgitas Kaljulaid.

President tunnistas, et elas oma elu esimese poole väga väikese sissetulekuga ning ei ole seda aega unustanud. «Ma tean, kuidas tuleb siis võidelda, et oma kuusissetulekust kas või natukene säästa – selleks, et osta mõni suurem asi, mida on majapidamisse vaja,» selgitas Kaljulaid.

