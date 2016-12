Laura Põldvere: palun mõistvat suhtumist ja rahu oma perele

Tänaseks on selge, et noormehe näol on tegemist lauljanna Laura Põldvere 20-aastase venna Gregor Põldverega, kes Tai politsei andmete järgi suri kokaiini üledoosi tagajärjel.

Laura on oma ametlikul Facebook'i lehel avaldanud kirjutise, milles palub mõistavat suhtumist ning rahu oma perele.