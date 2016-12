Video: Valge Maja töötajad ehmatasid Barack Obamat lumememmedega

Töötajatele jäi meelde, et Obama sõnas ühes sel aastal antud intervjuus, et ta kardab lumememmesid ja nad otsustasid ta kartust ära kasutada, edastab The Independent.

Esileedi Michelle Obama sõnas siis, et ta peaks lumememme oma mehe voodi juurde tooma ja vaatama, mis juhtub.

«Kindlasti põgenen, kui näen oma magamistoas lumememme,» teatas Obama.

Ei ole teada, kas Valge Maja töötajad said lumememmega ehmatamise idee Michelle Obamalt, kuid nad tegid selle ära.

Valge Maja fotograaf Pete Souza avaldas Instgramis pildi, millel on Obamat näha Ovaalkabinetis töötamas, samas piilub aknast sisse lumememm.

«Viimase kolme nädala jooksul panime Valge Maja Roosiaeda neli lumememme. Leppisime kokku, et liigutame neid lumememmesid iga päev natuke Ovaalkabinetile lähemale, lootes et keegi seda märkab. Eile tõstis üks abivalmis töötaja enne seda kui Obama Ovaalkabinetti astus, kõik neli lumememme Ovaalkabineti nelja akna juurde. Tegin selle foto Ovaalkabinetis töötavast Obamast kui ta allkirjastas dokumente, lumememm akna juures passimas,» teatas fotograaf.

Pilte näinutest osa arvas, et see lumememmenali oli üle võlli, kuid oli ka neid, kelle arvates oli see nali Obama presidendiaja lõpu üks puänte.

Souza sõnul Obamale lumememmenali meeldis ja ta plaksutas selle peale.

Üks Valge Maja töötaja kirjutas sotsiaalmeedias, et ta jääb ametist lahkuva presidendi Barack Obama naljasoont taga igatsema.

«Mulle meeldivad Obama naljad. Võimalik, et järgmisel aastal, kui presidendiks on Donald Trump, pannakse Ovaalkabineti akna taha Alec Baldwini kujud kui ta kehastus Trumpiks,» teatas naine.