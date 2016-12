Pildid ja video: Berliini rünnaku kahtlusalune lasti Milanos maha, ta pere on šokis

Saksa võimud arvasid varem, et 24-aastane mees võis lennata Rootsi, kuid see ei leidnud kinnitust. Teada oli, et ta sai jõuluturule tehtud rünnakus vigastada ja tal võis selle tõttu arstiabi vaja minna, seega oletati, et ta jäi Berliini.

Saksa politsei palvel kontakteerus Tuneesia politsei Anis Amri perega, kes elab Kesk-Tuneesias Kairouani piirkonnas Oueslatias.

Pere teatel lahkus Anis Tuneesiast seitse aastat tagasi ja suundus Eurooopasse. Neile ei olnud teada, et Anis ei saanud Saksamaal asüüli ja et ta on sel esmaspäeval Berliinis korraldatud rünnaku peamine kahtlusalune.

Samuti puudusid neil andmed, et Anis istus Itaalias neli aastat vanglas kolimaja süütamise eest, kuid nad teadsid, et talle määrati kodumaal Tuneesias relvastatud röövi eest vanglakaristus.

Pere sõnas Tuneesia meediale, et nad on Anise mahalaskmisest kuuldes šokis. Pereliikmete arvates üritas ta jõuda Itaalia kaudu tagasi Tuneesiasse, kuid kuna ta oli tagaotsitav, siis oli enda varjamine keeruline.

Itaalia meedia teatel saabus Anis Amri Prantsusmaalt rongiga Itaaliasse. Milano politsei märkas kummaliselt käituvat meest ja ta peeti isikut tõendavate dokumentide uurimiseks kinni, kuid mees haaras relva ja tulistas politsenikke, hüüdes samas Allahu akbar.

Üks politseinikest sai haavata, teised politseinikud lasid Amri maha.