Video: «Sherlocki» staarid läksid lahku nii seriaalis kui elus

«Sherlocki» uutes osades saavad Dr. John Watsonit mängiv John Freeman ja ta naist, Mary Watsonit kehastav Amanda Abbington lapse, kuid pärast seda lähevad lahku, edastab

Freemanil ja Abbingtonil on tegelikus elus kaks last ja paari sõnul lähevad nad pärast 16 aastat kestnud kooselu sõbralikult lahku.

«Oleme mõlemad näitlejad ja pikki perioode kodust ära, me kasvasime lahku. Oli ka sündmuseid, mis meenutasid meie mängitud stseene ja see sai viimaseks piisaks karikas. Meie lahkuminek oli sõbralik. Mina jään koos lastega meie majja elama, Martin kolis Põhja-Londonis asuvasse korterisse. Lahkuminekud on alati natuke räpased, kuid meil õnnestus jääda sündsuse piiridesse, eriti just laste pärast,» teatas Abbington.

Freemanist on nüüdseks saanud Hollywoodi staar tänu «Kääbiku» triloogiale, samuti seriaalile «Fargo».

Abbingtoni sõnul oli ta kodus pikki perioode koos kahe lapsega, kellest Joe on kümnene ja Grace kaheksa-aastane ja mehega sai suhelda vaid Skype’i teel.

«Kui kaks inimest on liiga kaua üksteisest eemal, kasvavd nad lahku, isiksused muutuvad ja ühiseid kokkupuutepunkte on raskem leida,» selgitas Abbington.

Näitlejanna lisas, et tegelik elu hakkas imiteerima seriaalielu ja see oli üks lahkuminemise põhjuseid.

«Mulle meeldis olla koos Martiniga nii elus kui seriaalis ning kindlasti me jätkame tööalaselt koos. Me saame hästi läbi ja midagi ei ole välistatud,» selgitas staar.

BBC One näitab menuseriaali «Sherlock», milles kuulsat detektiivi Sherlock Holmesi kehastab Benedict Cumberbatch, uut osa 1. jaanuaril 2017.