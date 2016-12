Vaata, missugused on detsembris Raadio 2 eetris enim mängitud laulud

Detsembrikuus kogusid Raadio 2 eetris enim mängukordi need lood:

1. KINGS OF LEON - "Find Me"

2. SAMMALHABE - "Zombi" (kaasa teeb Lauri Täht)

3. NOËP - "Rooftop"

4. TEMPLES - "Certainty"

5. BIFFY CLYRO - "Re-arrange"

6. WHITE LIES - "Morning In L.A."

7. BRUNO MARS - "24K Magic"

8. INES - "Olgu nii"

9. GO AWAY BIRD - "Painkiller"

10. RAG'N'BONE MAN - "Human" (Rudimental remix)

11. JÜRI POOTSMANN - "Täna"

12. BRING ME THE HORIZON - "Oh No"

13. JUSTICE - "Fire"

14. VAIKO EPLIK - "Mul on jälle kõht tühi"

15. THE 1975 - "She's American"

16. The xx - "On Hold"

17. CHARLI XCX - "After The Afterparty" (feat. Lil Yachty)

18. THE WEEKND feat. DAFT PUNK - "I Feel It Coming"

19. BLACK HONEY - "Hello Today"

20.=21. CHARLEMAGNE - "Disco 79"

20.=21. RAKE - "Sorry"

Edetabelit saad kogu hiilguses järelkuulata siin.