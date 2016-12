Artjom Savitski elukaaslane Anna asus telesaadet juhtima: kõik laused ja sõnad läksid kogu aeg sassi

See on teie esmakordne telesaate juhtimine — kui kiirelt ja kergelt tuli teilt jaatav vastus?

Tõepoolest, varasemat telesaatejuhtimise kogemust mul ei ole ning see pakkumine tuli väga ootamatult. Tundsin, et see on mulle suur väljakutse, kuid kuna tegu on heategevusega ja mul avanes võimalus aidata teisi, siis tuli jaatav vastus üsna kiiresti.

Mis on telesaate juhtimise juures kõige keerulisem?

Ausalt öeldes oli minu jaoks kõik keeruline! Alustades häälekoolitustest, suurest ettevalmistustööst, täielikust projekti ja teemasse süvenemisest ning lõpetades muidugi kõige tähtsama hetkega, kui oled kaamera ees ja pead kõiki uusi teadmisi ka rakendama ning lisaks sellele veel mäletama, millisesse kaamerasse vaatama pidi. Närv oli meeletu, kõik laused ja sõnad läksid kogu aeg sassi.

Mis on see, mis teile telesaate juhtimise juures kõige enam meeldib?

Kuna olen juhtinud kõigest ühte saadet, siis selle saate puhul meeldis mulle, et see tekitas sees hea tunde, kuna sain kedagi aidata. Kaamera ees meeldis mulle, kui sain mõne lause ühe korraga õigesti öeldud!

Tegu on heategevusliku saatega, kui tihedalt te ise heategevusega varasemalt seotud olete olnud?

Stockholmis elades sain kooliprojekti raames aidata supiköögis ja jagada toitu abivajajatele. Kodumaal üritan alati toetada loomade varjupaikasid. Perega koos oleme annetanud oma riideid Punasele Ristile.

Mida öelda julgustuseks kõigile, kes soovivad proovida miskit uut, kuid julgusest jääb puudu?

Tee seda! Kõik uus arendab ja õpetab ning annab kogemust. Uued tegevused ning oma mugavustsoonist välja astumine teevad sinust enesekindlama ja julgema inimese. Ära mõtle pikalt selle üle, mida teised küll öelda võivad, sest paraku alati ei saagi kõigile meeltmööda olla. Leia endas see kübeke julgust ja astu vastu uutele väljakutsetele, usu mind, pärast on nii hea tunne, kui oledki millegi uuega hakkama saanud.

Mida sooviksite kõigile headele Eesti inimestele pühade perioodiks?

Nii pühade ajal kui ka tavalisel argipäeval soovitan ma hoida oma lähedasi ja väärtustada neid. Ei tasu unustada, et kõik hea leiab alati tee ka tagasi.