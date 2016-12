Nii valmistutakse jõuludeks: Mariah Carey rinnahoidjas luksusliku jõulupuu all

Nüüd on kuulus lauljanna oma Instagrami lehele postitanud pildi hiiglaslikust jõulupuust, mille all ta rinnahoidjas poseerib. Pildi pealkirjas annab naine teada, et juba-juba hakkabki jõulutunne tulema.

Getting into the Christmas spirit with this exquisite tree in a beautiful home for our family! ☃️ Courtesy of @airbnb Ein von Mariah Carey (@mariahcarey) gepostetes Foto am 20. Dez 2016 um 9:15 Uhr

Teinekord ei ole õnneks isegi mitte lund vaja. Piisab ühest korralikust jõulupuust ning rinnahoidjast!