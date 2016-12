Pildid ja video: Monaco vürstipere jõulutervitus

Albert II, Charlene ja nende kaksikutest lapsed, prints Jacques ja printsess Gabriella kohtusid lossi kutustud lastega. Hiljem jagasid vürst ja vürstinna lastele kingitusi.

Monaco vürst Albert II, vürstinna Charlene ja nende lapsed, prints Jacques ja printsess Gabriella / Eric Gaillard/Reuters/Scanpix

Prints Jacques, kes kannab Baux’ markii tiitlit, on Monaco troonipärija. Ta õel, printsess Gabriellal on Caraldés’i hertsoginna tiitel.

Vürst Albert II ja Lõuna-Aafrika päritolu Charlene Wittstock laulatati 2. juulil 2011.

2014. aasta mais teatas Monaco õukond, et Charlene ootab last, hiljem teatati, et kaksikuid. Kaksikud sündisid keisrlikõike abil 10. detsembril 2014.