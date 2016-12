Vaata! Printsess Diana südantsoojendavad kirjad oma pisiprintsidest lekkisid avalikkuse ette

Printsess Diana südantsoojendavad kirjad oma sõbrale kirjeldavad õrna sidet tema kahe poja, kasvava printsi Williami ja Harry, vahel ning paljastavad ka prints Harry mässumeelsema perioodi, vahendab The Daily Mail.

Diana paljastas pere intiimseid momente ajavahemikus 1984 kuni 1993 - alates prints Harry nipsakast käitumisest kuni prints Charles'i rõõmust oma esimese poja sünnist.

Liigutavad ja varem saladuses olnud käsitsi kirjutatud kirjad Buckinghami palee stjuuardile peegeldavad kadunud printsessi sooje ja tugevaid suhteid sugulaste vahel.

20.september, 1984, kirjutas Diana: «William jumaldab oma väikest venda ja veedab kogu aja Harryt musitades ja kallistades, vaevu lastes oma vanemaid ligi.»

17.oktoober, 1992, kirjutas kahe poja ema: «Poistel läheb hästi ja nad naudivad väga internaatkooli, kuigi Harry on pidevalt jamas!»

Printsess Diana, prints Harry (keskel) ja prints William / Scanpix

Käsitsi kirjutatud kirjad näitavad ka seda, kuidas stjuuard Cyril Dickman oli printsessi silmis väga hinnatud.

Ühes kirjas usaldab printsess 50 aastat palees teeninud stjuuardile, et tema vanaema suri ära.

Kirjade väärtuseks määrati 15 000 naela ning nad pannakse Cambride'is oksjonile 5.jaanuaril.

Ühes kirjas kirjutab printsess Diana, kui ülevoolavalt rõõmsad on nad prints Harry sünni üle. «Ühe pisikese inimese sünni reaktsioonid on ülevoolavad ning ma saan vaevu hingata massiliste lillekuhjade all, mis siia saabuvad.»

Diana tänab kirjas ka Cyrilit, et ta pere peale sel õnnelikul perioodil mõtleb.

