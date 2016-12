Prantsuse new wave jazz-bänd Nouvelle Vague esineb taas Eestis ning annab Euroopa tuuri raames kontserdi Rock Cafes

Üks huvitavamaid tänapäeva rokkmuusika hitte jazzi võtmes esitav bänd Nouvelle Vague esitleb turneel uut albumit «I Could Be Happy», kus on remixe nende juba tuntud materjalist, kavereid varem avaldatud lugudest, samuti uusi lugusid ja originaalloomingut.

Bändi nimi, Nouvelle Vague, viitab prantsuse kino 60ndate aastate samanimelisele (tõlkes new wave) liikumisele. Nende muusika on inspireeritud sama ajastu kohvikukultuurist ja uutest jazz-vooludest. Ansambel kasutab oma kaverites ka bossanoova ning pungi rütme. Kokkuvõttes on see üks huvitav ja särav grupp, kelle 2012. aastal Tallinnas toimunud kontsert oli üliedukas ning tantsuhimu tekitav. Bänd lubab, et ka seekord saab korralikult tantsida.

Bänd koosneb duost, Marc Collinist ja Olivier Libaux’st, kes on bändi ajaloo jooksul koosseisu kutsunud erinevaid naisvokaliste, muuhulgas ka Johnny Deppi eksabikaasa Vanessa Paradisi. Kokku said mehed selleks, et teha cover Joy Divisioni loost «Love Will Tear Us Apart» bossanoova stiilis ning sealt nende edulugu ja kuulsus alguse saigi.

Nouvelle Vague’i kontsert toimub 20. aprillil Rock Cafes, uksed avatakse kell 19:00, kontserdi algus on kell 20:00. Piletid on müügis Piletilevis. Müügis on piiratud koguses pileteid hinnaga 25 eurot.

Kuula Nouvelle Vague’i lugusid!